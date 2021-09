Dans la peau de scientifiques : Les Découvreurs Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence.

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 12h50

samedi 02 octobre – 15h00

Circuit 1 de stand en stand – Village des sciences universitaire –

A partir de 6 ans

3 animations placées sous le signe de l’émotion de la découverte – Durée : 2 h (40 minutes/animation) > L’esprit Curie, découvrir l’invisible

A travers l’histoire de Pierre et Marie Curie et notamment leur grand sens du partage des savoirs, les participants sont amenés à réaliser des

expériences simples autour des propriétés de l’air : avec de l’eau, sur le vide et sur la température …> Des empreintes : quelle tuile !

A l’aide de l’archéomaquette, découvrez le métier d’archéologue, ces enquêteurs qui traquent le passé à l’appui d’empreintes mais pas que !

Dans cette animation, la tuile, un objet archéologique qui regorge de secrets est à l’honneur et permet de saisir la fabrication des tuiles romaines, l’ organisation d’un atelier de four de tuilliers, quels sont en réalité les apports de la tuile comme objet archéologique…

> Voyage dans l’infiniment petit : à la découverte de la biologie cellulaire et de l’ADNDans cette animation très manipulatoire, à travers jeux et expériences, vous plongez au cœur du vivant, du monde de la biologie cellulaire et percez le mystère de l’ADN. Qu’est ce qu’une cellule ? De quoi sommes-nous constitués ? Pourquoi et comment chacun d’entre nous a été fabriqué ? Quel est ce manuel d’instruction qui dicte à notre corps comment grandir et vivre ?

Latour-Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence 26000

