Qui l'eût crue ! Latour-Maubourg Valence

Valence

Qui l'eût crue ! Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence. Fête de la science 02 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h30 à 18h20 Une animation ludique qui sensibilise au risque inondation et au réchauffement climatique.

Actionne l’hydromachine, cette drôle de baignoire qui simule une crue ! Puis d’expérience en expérience perçois les conséquences du réchauffement planétaire sur les mers et océans… Sans action de notre part, la température moyenne sur Terre pourrait augmenter de 4,5 degrés d’ici à 2100, ce qui aurait pour conséquence ultime, une montée du niveau de la mer de 80 cm. A l’échelle de la France, que deviendraient les contours de notre pays si l’eau montait ainsi ? Et qu’en serait-il de nos rivières, nos fleuves et nos villes ? Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour-Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Latour-Maubourg Adresse Place Latour Maubourg 26000 Valence Ville Valence lieuville Latour-Maubourg Valence