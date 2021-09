Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence La Peinture animée Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

La Peinture animée Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence. Fête de la science 02 octobre

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h30 à 15h00

samedi 02 octobre – 15h30 à 17h00 Une animation démonstration interactive qui relève du spectaculaire !

Basée sur la réalisation en direct d’une séquence en peinture animée, cet atelier laisse aussi aux participants la possibilité de s’approprier une technique d’animation utilisée par les plus grands réalisateurs, d’Alexandre Petrov à Georges Schwizgebel .

Intervenante : Izabela Bartosik, professionnelle du cinéma d’animation Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

http://www.lesclevos.com/

