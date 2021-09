Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence EnQuête Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 19h30

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h10

samedi 02 octobre – 17h00 à 18h10 Colette Cervantès, archéologue de renom, défie l’autorité des experts en organisant clandestinement une conférence pour présenter sa découverte : un mystérieux fossile plasticoïde.De quelle civilisation disparue est-il la preuve ? Pourquoi ses collègues refusent-ils cette évidence ? Et pourquoi les objets autour d’elle disparaissent-ils?

Création art-science 2020 – 2021 co-produite par Les ClévosAvec le soutien de Valence Romans Agglo, le Département

de la Drôme, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère

de la Culture (dispositif été).

Interprétation : Valérie Baudouin, Thomas Ostermann, Françoise Sourd

Création sonore : Lionel Malric

