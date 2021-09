Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence Dans la peau de scientifiques : Les Explorateurs – COMPLET Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 12h50

samedi 02 octobre – 15h00 Circuit 3 de stand en stand – Village des sciences universitaire -A partir de 8 ans 3 stand-démo et manips à la rencontre de mondes passionants à explorer – Durée : 2 h (30 à 40 minutes/animation)

> L’UNIVERS DE LA 3DAnimé par 8 FABLAB

Fantastique la 3D ? Venez en parler avec des experts qui la pratiquent tous les jours au 8FabLAb de Crest.

Découvrez tous ses pouvoirs au travers d’activités découvertespour les jeunes et autour de prototypages et réalisations concrètes !

> REVES DE ROBOTSAnimé par l’Ensemble scolaire Saint Louis de Crest

Des bras de robots au service de la maison et du jardinage jusqu’à l’industrie, ils peuvent tout faire… Vraiment ?

> LE BLOB

Animé par CréACtIV’Sciences

Organisme vivant, ni animal, ni plante, ni champignon (quoique !), composé d’une cellule géante ? Bien que dépourvu de cerveau, je suis capable d’apprendre de mes expériences, mieux encore, je peux transmettre mes apprentissages à un congénère en fusionnant avec lui ! Mais qui suis-je ? Le Blob de son vrai nom “Physarum polycephalum” ! Venez l’observer de près, comprendre comment il se déplace, se développe… Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

