Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence Dans la peau de scientifiques : Les Ingénieurs Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Dans la peau de scientifiques : Les Ingénieurs Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence. Fête de la science 02 octobre

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 12h50

samedi 02 octobre – 15h00 Circuit 4 de stand en stand – Village des sciences universitaire -A partir de 11 ans

3 stands démo et manip – Durée : 2 h (30 à 40 minutes/animation)

> LA SUPRACONDUCTIVITEAnimé par l’Université Grenoble Alpes / Institut Néel Grenoble CNRS Alpes > LES FLUIDES C’EST CHIC !Animé par Toile de Fond > LES DESSOUS DE L’ELECTRONIQUEAnimé par Grenoble INP – ESISAR, Université Grenoble Alpes Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour-Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence 26000 organisateur : http://www.lesclevos.com/ Latour-Maubourg

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Latour-Maubourg Adresse Place Latour Maubourg 26000 Valence Ville Valence lieuville Latour-Maubourg Valence