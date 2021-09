Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence De quelles couleurs sont mes émotions ? Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Fête de la science 02 octobre

Réservation conseillée
Grand public.

samedi 02 octobre – 11h30

samedi 02 octobre – 14h30

samedi 02 octobre – 16h00

samedi 02 octobre – 17h30 Plongé dans ses souvenirs d’enfance, un auteur revit une journée d’école. Entre danse, musique et théâtre, ses émotions oubliées prennent alors vie sur scène.

Conception et interprétation : Léane Berthaud, Sarah Rimboz, Killian Cortial et Sandrine DusserAccompagnement artistique : Christiane Charrasse,Sandrine Dusser, Kim Dosen, Juan Antonio Martinez CarrionResponsable du projet : Sandrine Dusser Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour-Maubourg
Place Latour Maubourg
26000 Valence
http://www.lesclevos.com/

