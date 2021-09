Valence Latour-Maubourg Drôme, Valence Dans la peau de scientifiques : Les Enquêteurs Latour-Maubourg Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Dans la peau de scientifiques : Les Enquêteurs Latour-Maubourg, 2 octobre 2021, Valence. Fête de la science 02 octobre

Latour-Maubourg Les Clévos cité des savoirs. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 13h00

samedi 02 octobre – 15h10 Circuit 2 de stand en stand – Village des sciences universitaire -A partir de 6 ans 2 animations divisées en 4 activités scientifiques – Durée : 2 h (1 h sur chaque stand environ)

> DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTEAnimé par La Drôme Laboratoire

« Margueritte la vache » revient de la prairie ? Elle ne se sent pas trés bien ? Qu’est-ce qui l’a mise dans cet état ? Qu’a t-elle mangé ?

Les bioligistes et chimistes en herbe mènent l’enquête !

Les biologistes analysent le lait, le sang, recherchent des bactéries, des anti-corps…

Les chimistes réalisent la batterie de tests et analyses pour détecter toute trace de pollution ou polluant dans l’environnement, l’eau, le fourrage ?

> CHASSEURS DE FOSSILES

Animé par Paléodécouvertes

Place au chantier de fouilles avec les paleontologues en herbe ! Ils découvrent fossiles et minéraux : quels sont-ils ? Comment les identifier ? C’est parti pour une enquête d’idendification à l’aide de loupes binoculaires, de clés d’identification et de petites expériences sur les minéraux ! Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

Latour-Maubourg Place Latour Maubourg 26000 Valence 26000 organisateur : http://www.lesclevos.com/ Latour-Maubourg

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Latour-Maubourg Adresse Place Latour Maubourg 26000 Valence Ville Valence lieuville Latour-Maubourg Valence