La science du goût s'invite à notre table L'Aronde Riedisheim, 5 octobre 2021, Riedisheim. Fête de la science 05 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 à 21h30 Notre cerveau est-il mieux organisé que notre frigo pour classer les aliments ? Notre comportement alimentaire serait-il lié à notre culture, notre âge, en plus de nos préférences et choix ?

Si toutes ces questions émoustillent votre curiosité, cette conférence est pour vous !

Conférence de Catherine Dacremont, enseignante chercheure en évaluation sensorielle à Agrosup à Dijon.

Conférence proposée par la Ville de Riedisheim et la Nef des sciences Grand Est>Haut-Rhin

L'Aronde Riedisheim 20 Rue d'Alsace 68400 Riedisheim

