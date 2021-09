Le Chambon-sur-Lignon L'Arbre Vagabond Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autour de la migration des oiseaux L’Arbre Vagabond Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

dimanche 03 octobre – 17h00 à 18h30 Dans le cadre de la Fête de la science, L’Arbre vagabond au Chambon-sur-Lignon (43) accueillera Maxime Zucca, ornithologue, le dimanche 3 octobre à 17 heures pour une conférence autour de la migration des oiseaux.

Autour de son dernier livre “La migration des oiseaux” paru en avril 2021, Maxim Zucca répondra aux questions suivantes : Pourquoi les oiseaux vont-ils là-bas, si loin, pour en revenir quelques mois plus tard ? Comment font-ils pour trouver leur route de jour comme de nuit, pour traverser les océans, pour survivre à de si longs voyages ?

Maxime Zucca est ornithologue. Sa passion pour les oiseaux lui a été transmise dès l’enfance par son père, puis s’est affirmée au gré des rencontres et des amitiés.Après des études de biologie, il a rejoint le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, puis l’Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France, tout en consacrant une grande partie de son temps à observer et à baguer les oiseaux. Il travaille désormais à son compte et est membre du Conseil National de Protection de la Nature. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Loire

