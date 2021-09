Voyage dans les deux infinis LAPP & LAPTh, 10 octobre 2021, Annecy.

Fête de la science 09 – 10 octobre

LAPP & LAPTh Université Savoie Mont Blanc / IAE Savoie Mont Blanc. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Inauguré en 2019, Eutopia est un espace découvertes. Accompagnés par les chercheurs, ingénieurs et membres du LAPP et du LAPTh, les visiteurs de tous âges et de tous horizons, découvrent les thématiques de recherche qui motivent les grandes expériences d’observation du cosmos et de mesures auprès des accélérateurs de particules.

Quelles connexions entre les grandes structures de l’univers et les constituants élémentaires de la matière ? Qu’est-ce que l’espace-temps ? Comment construire un détecteur ? Comment les résultats expérimentaux modifient-ils les modèles théoriques ? Comment fonctionne un laboratoire de recherche ?

La visite se déroule en petits groupes, pour permettre les échanges. Les participants de tous âges, seuls ou en familles, découvrent ensuite librement les autres points d’exposition et d’animation du site.

LAPP & LAPTh 9 chemin de Bellevue 74941 Annecy 74941

organisateur : https://www.univ-smb.fr/ LAPP & LAPTh