LAPP & LAPTh Université Savoie Mont Blanc / IAE Savoie Mont Blanc. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les découvertes scientifiques naissent d’un dialogue entre théories et expériences : pas de meilleur endroit qu’EUTOPIA – le bon lieu – pour en conter quelques unes, surprenantes ou attendues ! Mais aussi expliquer comment elles sont le fruit de l’investissement et des compétences de nombreux corps de métier : recherche, enseignement, ingénierie, technique, administration, communication, logistique. Autant de femmes et d’hommes qui oeuvrent à la compréhension du monde qui nous entoure.

Visite conçue avec une pensée particulière pour les collégiens, à l’âge des choix d’orientation qui détermineront peut-être une carrière, voire une vocation?

> Enseignants, vous pouvez déjà prendre contact et réserver sur:https://eutopia-annecy.in2p3.fr/event/fete-de-la-science-2021-programme… Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

