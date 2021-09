Chartres L'Apostrophe, médiathèque de Chartres Chartres, Eure-et-Loir ARBRES REMARQUABLES D’EURE-ET-LOIR L’Apostrophe, médiathèque de Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

ARBRES REMARQUABLES D’EURE-ET-LOIR L’Apostrophe, médiathèque de Chartres, 28 novembre 2021, Chartres. Fête de la science 01 octobre – 28 novembre

L’Apostrophe, médiathèque de Chartres Ville de Chartres – Bibliothèques. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

mardi 12 octobre – 14h00

mercredi 13 octobre – 14h00

jeudi 14 octobre – 14h00

vendredi 15 octobre – 14h00

samedi 16 octobre – 14h00

dimanche 17 octobre – 14h00

mardi 19 octobre – 14h00

mercredi 20 octobre – 14h00

jeudi 21 octobre – 14h00

vendredi 22 octobre – 14h00

samedi 23 octobre – 14h00

dimanche 24 octobre – 14h00

mardi 26 octobre – 14h00

mercredi 27 octobre – 14h00

jeudi 28 octobre – 14h00

vendredi 29 octobre – 14h00

samedi 30 octobre – 14h00

dimanche 31 octobre – 14h00

mardi 02 novembre – 14h00

mercredi 03 novembre – 14h00

jeudi 04 novembre – 14h00

vendredi 05 novembre – 14h00

samedi 06 novembre – 14h00

dimanche 07 novembre – 14h00

mardi 09 novembre – 14h00

mercredi 10 novembre – 14h00

jeudi 11 novembre – 14h00

vendredi 12 novembre – 14h00

samedi 13 novembre – 14h00

dimanche 14 novembre – 14h00

mardi 16 novembre – 14h00

mercredi 17 novembre – 14h00

jeudi 18 novembre – 14h00

vendredi 19 novembre – 14h00

samedi 20 novembre – 14h00

dimanche 21 novembre – 14h00

mardi 23 novembre – 14h00

mercredi 24 novembre – 14h00

jeudi 25 novembre – 14h00

vendredi 26 novembre – 14h00

samedi 27 novembre – 14h00

dimanche 28 novembre – 14h00 Une rencontre avec un arbre, c’est une émotion avant tout ! Chaque territoire a ses Géants, ses Vénérés, ses Patriarches, ses Historiques, ses Exotiques, ou encore ses Insolites.

Exposition réalisée avec le partenariat entre le Conseil Départemental et l’association “A.R.B.R.E.S” lancé en 2020 pour identifier les spécimens pouvant prétendre à l’attribution du label national. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

L’Apostrophe, médiathèque de Chartres 1 bd Maurice-Viollette 28000 organisateur : https://mediatheque.chartres.fr/ L’Apostrophe, médiathèque de Chartres

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu L'Apostrophe, médiathèque de Chartres Adresse 1 bd Maurice-Viollette Ville Chartres lieuville L'Apostrophe, médiathèque de Chartres Chartres