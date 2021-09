Chartres L'Apostrophe, médiathèque de Chartres Chartres, Eure-et-Loir DANS LA PEAU D’UN ARBRE L’Apostrophe, médiathèque de Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

DANS LA PEAU D'UN ARBRE L'Apostrophe, médiathèque de Chartres, 10 octobre 2021, Chartres. Fête de la science 09 – 10 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00 Exposition réalisée par Catherine Lenne, maître de conférences en physiologie végétale, laboratoire de recherche PIAF, Université Clermont Auvergne.

La (véritable) vie secrète des arbres est fascinante. Organisme monumental, vivant fixé au sol par ses racines, immobile, sans fuite possible, l’arbre traverse les saisons, s’adaptant à chacune. À l’échelle de l’homme et dans son quotidien, de par sa présence inébranlable, il semble immortel. Se glisser « dans sa peau », avec photographies à l’appui, permet de comprendre les mystères de sa croissance, de sa reproduction, de sa sensibilité et de son incroyable adaptation au monde qui l’entoure. Centre-Val de Loire>Eure-et-Loir

