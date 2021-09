Caromb Lac du Paty Caromb, Vaucluse Plantes sauvages et comestibles Lac du Paty Caromb Catégories d’évènement: Caromb

Vaucluse

Plantes sauvages et comestibles Lac du Paty, 6 octobre 2021, Caromb. Fête de la science 06 octobre

Lac du Paty Le Naturoptère. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 09h00 Gourmands, ne pas s’abstenir ! Accompagnés d’une animatrice Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, vous découvrirez les nombreuses plantes sauvages comestibles fréquentes dans notre région. Après une ballade sur le très joli site du lac du Paty, vous repartirez avec des recettes pour cuisiner ensuite votre cueillette. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Lac du Paty 84330 Caromb 84330 organisateur : https://www.naturoptere.fr/

