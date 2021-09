Pierrelatte Lac de Pignedoré Drôme, Pierrelatte Soirée Observation du Ciel Lac de Pignedoré Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

samedi 02 octobre – 20h00 à 22h30 Visite guidée du ciel !

Rendez-vous sur le site d’observation à l’abri de la lumière pour cette soirée Observation du ciel.

Découvrez la visée au télescope, la lecture du ciel étoilé, la découverte des constellations et profitez des échanges avec notre médiateur passionné. Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

