Un dimanche au bord du lac Lac de la Reynerie, 3 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 03 octobre

Lac de la Reynerie TOULOUSE METROPOLE. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 12h00

En plein air, ateliers scientifiques, installations artistiques, spectacles de rue, concerts, rencontres avec des scientifiques sont au menu d’une journée festive et conviviale pour tous : pas besoin d’être spécialiste pour s’émouvoir de découvertes ou pour partager des techniques, des savoir-faire, ou des connaissances scientifiques.

Télécharger le programme complet de Un dimanche au bord du lac

De nombreux ateliers et animations pour petits et grands

Du parc des douves au pied du pigeonnier ou encore sur le lac, déambulez et participez à votre rythme à de nombreuses animations, à des jeux, tentez une expérience scientifique ou un défi technique, réparez ou inventez un objet insolite au laboratoire de fabrication ou au café bricole.

A l’ère du refaire, tant de matériaux peuvent être recyclés et valorisés : électroniques, métalliques, plastiques, bois, tissus, plantes… soyons créatifs !

Pause scientifique, balade ? A vous de choisir… ou pas !

L’idée d’une pause bien agrémentée pourrait vous plaire : au plateau radio, sur le belvédère pour questionner un chercheur scientifique, dans un hamac en haut d’un arbre ou à bord du « bus-salon » pour des contes numériques interactifs ? Vous serez sans doute séduit par une balade visuelle, ludique et sonore autour du lac avec « Un Oeil sur ma ville », ou par une danse avec Ylacambo et le Gazoline Steel Band ?

L’art et la poésie seront aussi de la partie

En écho aux questionnements sur l’environnement, la biodiversité, la géographie urbaine et l’occupation des espaces, vous êtes invités à des surprises artistiques et poétiques, avec entre autres, le concert des «chanteurs d’oiseaux » dans le parc du château, le duo entre un danseur et une tractopelle de la Cie Beau Geste, les sculptures métalliques et flottantes d’Anna Mano, ou les photographies urbaines et sonores d’Arnaud Chevalier.

Informations pratiques

De 12h à 19h

Evénement gratuit

Pass sanitaire nécessaire

Lac de la Reynerie, Impasse Abbé Salvat . Métro Reynerie – Ligne A

Possibilité de restauration légère, aire de pique-nique, espace détente

Plus d’informations : www.museum.toulouse.fr / www.quaidessavoirs.fr

Occitanie>Haute-Garonne

Lac de la Reynerie Impasse Abbé Salvat 31100 Toulouse 31100

organisateur : https://www.quaidessavoirs.fr/ Lac de la Reynerie