jeudi 07 octobre – 16h30 Le laboratoire MOVE s’intéresse tout particulièrement aux effets bénéfiques de l’activité physique dans la prévention et le traitement de pathologies cardiorespiratoires susceptibles de survenir au cours du vieillissement (hypertension artérielle, hypertension artérielle pulmonaire, insuffisance cardiaque, démence vasculaire, broncho-pneumopathie chronique obstructive, etc…).

L’un des objectifs du laboratoire est de déterminer les modalités d’exercice physique (durée, intensité, fréquence, …) les plus pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques de certaines populations. Fort de son expérience dans le sport de haut niveau, l’une des démarches qu’il utilise consiste à vérifier l’acceptabilité, l’innocuité et l’efficacité des méthodes développées pour les champions. Pour cela le laboratoire réalise à la fois des études fondamentales (physiologie cellulaire) et des études cliniques et/ou appliquées (physiologie intégrée) sur des personnes d’âge, de sexe et de pathologies différentes (https://move.labo.univ-poitiers.fr/espace-medias/).

Il réalise également plusieurs études auprès des sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le projet D-day en est l’exemple le plus emblématique (https://move.labo.univ-poitiers.fr/projet-d-day/).

Pour découvrir leur travail, n’hésitez pas à vous inscrire à cette page ! https://form.jotform.com/211192522758355

Chacun des trois créneaux de visite proposés pourra accueillir 15 personnes maximum.



