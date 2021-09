Les visites insolites du CNRS – Tromper ses sens à l’Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI) Laboratoire IUSTI, Technopôle de Château-Gombert, 6 octobre 2021, Marseille.

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 16h30

Envie de déguster un gâteau cuit au four solaire ?

Résolvez les énigmes, faîtes appel à vos 5 sens et découvrez les dessous cachés de la mécanique des fluides. Vous avez toujours voulu comprendre l’équilibre et le mouvement des fluides ? Comment voir dans le noir ? Pourquoi peut-on courir sur une piscine de maïzena ou encore vous vous demandez comment les plantes carnivores attrapent les insectes ?

Participez à notre visite pour chercher, comprendre et élucider les mystères scientifiques. Emerveillez-vous par la prouesse de la science et prenez-en plein les yeux et les papilles !

Candidatez avant le 24 septembre 2021 pour avoir une chance d’être tiré au sort !

Laboratoire IUSTI, Technopôle de Château-Gombert Rue Enrico Fermi 13013 Marseille 13013

