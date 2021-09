Grenoble Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie Grenoble, Isère Escape game cosmologique : Particule et révélations Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie CNRS Délégation Alpes. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC), une scientifique a disparu… Par équipe, il faudra résoudre des énigmes et mener l’enquête pour la retrouver et comprendre pourquoi elle n’est plus là. Votre mission, trouver tous les indices en suivant les étapes d’une démarche scientifique : poser le problème, définir et monter le projet, réaliser des mesures puis analyser les données récoltées et enfin communiquer sur LE résultat, votre solution de cette mystérieuse disparition pour sortir de cet escape game ! Tout au long de votre parcours, vous croiserez celles et ceux qui vous aideront à avancer dans les étapes : chercheurs, électroniciens, informaticiens, théoriciens, mécaniciens, étudiants. Tous de par leurs métiers spécifiques, leurs compétences et leurs mystères vous donneront les indices indispensables à la réussite de votre enquête : bonne chance ! Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

