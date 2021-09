Cancon Laboratoire de l'ANPN, Louberie, Cancon (47290) Cancon, Lot-et-Garonne La science du verger: noisettes et petites bébêtes Laboratoire de l’ANPN, Louberie, Cancon (47290) Cancon Catégories d’évènement: Cancon

dimanche 03 octobre – 09h00 à 10h30

dimanche 03 octobre – 10h30 à 12h00

dimanche 03 octobre – 12h00 à 13h30

dimanche 03 octobre – 13h30 à 15h00

dimanche 03 octobre – 15h00 à 16h30 Au cours de cette journée, le grand public sera amené à découvrir différentes activités en lien avec les thématiques de recherches actuelles contre les ravageurs, anciens et nouveaux : le balanin de la noisette, la punaise verte des bois et la punaise diabolique, sans oublier les acariens et les mites alimentaires.

Venez découvrir notre atelier Diversité variétale du noisetier, ou comment faire face aux ravageurs et au réchauffement climatique avec la génétique. Mais au fait, un insecte, ça vole sur quelle distance et à quelle vitesse ? A l'atelier Étude des Capacités de Dispersion vous y découvrirez à quoi sert un manège de vol et comment traquer un insecte dans ses moindres retranchements à l'aide d'un programme informatique. Maintenant que vous connaissez tout sur les insectes, savez vous quand ils sont présents en vergers et quels dégâts engendrent-ils ? L'atelier Musée des horreurs vous présentera les différents dommages occasionnés par le peuple minuscule. Vous finirez votre visite par l'atelier Gestion des ravageurs par des solutions alternatives dans lequel vous vous familiariserez avec les outils testés au sein de notre laboratoire.

