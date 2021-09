Marseille Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) Bouches-du-Rhône, Marseille Les visites insolites du CNRS – Comment découvrir les mystères de l’Univers ? Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les visites insolites du CNRS – Comment découvrir les mystères de l'Univers ? Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), 5 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 05 octobre

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) CNRS Provence et Corse. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 08h00 A travers des ateliers inédits et jusqu’alors tenus secrets au public, venez découvrir les mystères de l’Univers : système solaire, exoplanètes, galaxie, cosmologie…

Vous découvrirez quels instruments sont utilisés en astronomie et comment ils ont été construits. Vous expérimenterez la visualisation 3D de certains astres, rencontrerez des scientifiques passionnés et visiterez des installations.

En exclusivité, vous pourrez discuter avec les ingénieurs qui ont réalisé l’instrument NISP pour le satellite Euclid de l’Agence Spatiale Européenne !

Candidatez avant le 28 septembre 2021 pour avoir une chance d'être tiré au sort ! Provence-Alpes-Côte d'Azur>Bouches-du-Rhône

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) 36 Rue Frederic Joliot-Curie 13013 Marseille

