Levures et expression de gènes humains La Vill'A Illkirch-Graffenstaden

Levures et expression de gènes humains La Vill’A, 10 octobre 2021, Illkirch-Graffenstaden. Fête de la science 08 – 10 octobre

La Vill’A Bresson. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Observations

– au microscope,

– de cultures levures de différentes souches,

– comparaison entre souches Saccharomyces cerevisiae, levure de boulangerie, portant un gène sauvage ou des variants de patients atteints de maladies rares,

– boites de Petri avec des tests d’activité de différents produits issus des abeilles Grand Est>Bas-Rhin

La Vill’A Domaine de l’Ile 67400 Illkirch-Graffenstaden 67400 organisateur : La Vill’A

