Des couleurs dans le numérique La Vill’A, 10 octobre 2021, Illkirch-Graffenstaden. Fête de la science 08 – 10 octobre

La Vill’A Bresson. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Pour présenter les couleurs d’un écran de portable, il y aura deux approches :

– un jeu où il faudra créer des couleurs à l’aide de leds rouge, verte et bleue.

– observer un écran de portable sous un microscope pour voir comment la couleur est affichée à l’écran Grand Est>Bas-Rhin

La Vill'A Domaine de l'Ile 67400 Illkirch-Graffenstaden 67400

