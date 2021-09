La Valla-en-Gier La Valla en Gier La Valla-en-Gier, Loire Des étoiles dans le pudding La Valla en Gier La Valla-en-Gier Catégories d’évènement: La Valla-en-Gier

Loire

Des étoiles dans le pudding La Valla en Gier, 8 octobre 2021, La Valla-en-Gier. Fête de la science 08 octobre

La Valla en Gier Compagnie de théâtre Les Montures du Temps. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h00 à 19h30 La cheffe cuisinière Jocelyn Hypatie vous livre ses recettes de cuisine pour un voyage d’astronomie culinaire hors du commun ! À la fin du spectacle vous saurez fabriquer un univers de A à Z. Du big bang à nos jours, en passant par la création des atomes, des premières galaxies jusqu’à l’apparition de la vie sur terre vous saurez tout, ou presque, sur les grandes théories de la cosmologie moderne. Humour et métaphore filée sur la cuisine sont au rendez vous. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

La Valla en Gier 5 Rue de l’Andeolaise 42131 organisateur : La Valla en Gier

Détails Catégories d’évènement: La Valla-en-Gier, Loire Autres Lieu La Valla en Gier Adresse 5 Rue de l'Andeolaise Ville La Valla-en-Gier lieuville La Valla en Gier La Valla-en-Gier