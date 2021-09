Francières La Sucrerie, Centre d‘interprétation de l’industrie sucrière et des industries agro-ressources Francières, Oise En-quête de découverte : la betterave se dévoile La Sucrerie, Centre d‘interprétation de l’industrie sucrière et des industries agro-ressources Francières Catégories d’évènement: Francières

samedi 02 octobre – 14h30

dimanche 03 octobre – 14h30 D’où vient le sucre ? Quelles sont les étapes du procédé sucrier ? La carotte a un goût sucré… peut-on en extraire le sucre ?

Durant cet atelier d’expérimentation scientifique, faites des hypothèses, testez, et découvrez quelle plante est gorgée de sucre.

Comme le chimiste allemand Andreas Marggraf qui parvint à extraire le sucre de betterave au XVIIIème siècle, vivez l’émotion de la découverte ! Hauts-de-France>Oise

