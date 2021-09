Saint-Omer La Station Pas-de-Calais, Saint-Omer Explore les fonds marins en Réalité Virtuelle La Station Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Explore les fonds marins en Réalité Virtuelle La Station, 6 octobre 2021, Saint-Omer. Fête de la science 06 octobre

La Station Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Viens découvrir la technologie des casques de réalité virtuelle : immerge-toi dans un monde à 360° et découvre un de nos thèmes : les volcans, les abeilles, les fonds marins, les étoiles…

Après t’être amusé.e, participe à l’atelier créatif qui suit et fabrique une déco pour chez toi !

Merci de bien inscrire tous les participants, l’inscription est obligatoire. Pour les ateliers créatifs, il est préférable que les moins de 6 ans soient accompagnés d’un parent. Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19, le parents doit s’inscrire à l’atelier.

L’utilisation des casques est déconseillées aux moins de 13. L’inscription d’enfants plus jeunes à un atelier VR relève de la responsabilité des parents. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

La Station Place du 8 Mai 1945 62500 Saint-Omer 62500 organisateur : La Station

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu La Station Adresse Place du 8 Mai 1945 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville La Station Saint-Omer