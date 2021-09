Saint-Omer La Station Pas-de-Calais, Saint-Omer A la découverte de la robotique avec OZOBOT La Station Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

A la découverte de la robotique avec OZOBOT La Station, 2 octobre 2021, Saint-Omer. Fête de la science 02 octobre

La Station Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 Un atelier-découverte pour sensibiliser les enfants à la robotique en relevant des défis de manière autonome.

Les robots n’agissent pas “par magie” et même si le numérique fait partie du quotidien des enfants, savent-ils comment ils fonctionnent ou comment les faire fonctionner ?

Jessy vous invite à la rencontre de ses nombreux amis pour initier les plus jeunes au codage, premier pas vers la programmation. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

La Station Place du 8 Mai 1945 62500 Saint-Omer 62500 organisateur : La Station

Détails Catégories d’évènement: Pas-de-Calais, Saint-Omer Autres Lieu La Station Adresse Place du 8 Mai 1945 62500 Saint-Omer Ville Saint-Omer lieuville La Station Saint-Omer