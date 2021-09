Végétalisation d’un terrarium La Station, 8 octobre 2021, Saint-Omer.

Fête de la science 08 octobre

La Station Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 16h00

La Micro-Folie ne remplace pas un musée ou une salle de spectacle, pas même un festival d’ailleurs, ou une salle de cinéma. En revanche, la Micro-Folie est un outil à la disposition de tous (enseignants, musées, curieux et/ ou passionnés) pour apprendre à regarder les œuvres, à visiter une exposition, à avoir envie de se rendre au musée ou au spectacle. La Micro-Folie est à votre disposition pour démocratiser la culture des musées, revaloriser la culture populaire, découvrir des artistes locaux, se découvrir artiste.

Afin de découvrir les arts et la culture qui nous entourent de façon originale, la Micro-Folie intègre à sa programmation des ateliers créatifs. Certains peuvent se faire dans le FabLab de La Station, afin que chacun puisse découvrir les machines numériques et tout ce que nous pouvons fabriquer en les utilisant. Venez apprendre à “faire”, tout en découvrant votre propre créativité.

Pas besoin d’être un enfant pour assister aux ateliers de la Micro-Folie. Le mieux c’est d’avoir entre 7 et 14 ans, si tu as moins de 7 ans, tu peux venir accompagné d’un parent. Les plus grands sont également bienvenus !

Hauts-de-France>Pas-de-Calais

La Station Place du 8 Mai 1945 62500 Saint-Omer 62500

organisateur : La Station