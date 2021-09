Conférence sur le sens olfactif La Soierie, 2 octobre 2021, Faverges-Seythenex.

Fête de la science 02 octobre

La Soierie Micro-Folie Faverges-Seythenex. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 19h00

A l’invitation d’Alexandra Veyrac et Nathalie Buonviso, chercheurs au CNRS (Équipe “Codage et Mémoire Olfactive”), l’équipe de création du centre imaginaire a initié un dialogue à la frontière de l’art et de la science.

L’équipe de Science Imaginaire a questionné leurs métiers, leurs envies et leurs connaissances pour porter ensemble une création olfactive. La magie opère car les odeurs ont un pouvoir, elles agissent sur notre cerveau en même temps qu’elles frappent notre cœur.

Le poète et le scientifique deviennent les instigateurs d’un nouveau rituel contemporain, un guet-apens forain qui met face à face l’Homme et son mystère au milieu des nuées et des vapeurs de son imaginaire.

Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

La Soierie 141 Rte d’Albertville 74210 Faverges-Seythenex 74210

organisateur : www.faverges-seythenex.fr La Soierie