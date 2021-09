Limours La Scène Essonne, Limours Prix Nobel La Scène Limours Catégories d’évènement: Essonne

Prix Nobel La Scène, 2 octobre 2021, Limours. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque Raymond Queneau Limours. En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30 Un atelier où la mission consiste à trouver des solutions à des problèmes environnementaux, réfléchir à la conception de nouvelles inventions vouées à révolutionner le monde.

Découverte de ces scientifiques incroyables qui par leur imagination ont permis des avancées incroyables dans diverses disciplines scientifique. Ils s’affrontent donc dans une compétition de découvertes et d’inventions. Île-de-France>Essonne

La Scène 1 bis rue Miche Berger 91470 organisateur : La Scène

