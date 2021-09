Saint-Étienne La Rotonde- Mines Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne Exposition Antarctique La Rotonde- Mines Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition Antarctique La Rotonde- Mines Saint-Etienne, 29 septembre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 29 septembre

La Rotonde- Mines Saint-Etienne Fête de la science. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 29 septembre – 14h00 Venez découvrir en avant-première notre nouvelle exposition Antarctique sur le thème des missions scientifiques menées sur le pôle Sud. Profitez en famille d’une expérience pour s’amuser et apprendre davantage sur l’Antarctique durant une après-midi à la Rotonde Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

