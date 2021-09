L’aventure VR2Planets, rapprochez-vous de l’inaccessible ! La parenthèse, 7 octobre 2021, Angers.

Fête de la science 07 octobre

La parenthèse Terre des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00 à 20h30

Vous aimez l’astronomie ou la science-fiction ? Vous avez toujours rêvé d’aller sur une autre planète ? Alors, venez vivre l’aventure VR2Mars – proposée par ” VR2Planets ” !

VR2Planets est une start-up née de la volonté du laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes de partager son savoir faire et sa passion pour les planètes et l’Univers. La balade sur Mars permet de s’immerger dans l’ambiance martienne avec des moyens techniques réservés aux scientifiques. Un environnement est recréé à partir de vraies données de l’exploration spatiale, le tout en très haute résolution. En portant un casque de réalité virtuelle, vous serez plongé dans le corps d’un explorateur et vous vous retrouverez sur la planète Mars en une fraction de seconde.

Grâce à des images réelles récoltées par des sondes en orbite et au sol, l’entreprise VR2Planets a modélisé les données obtenues en version 3D. Vous devenez alors explorateur mais également acteur de l’exploration martienne ! Un dépaysement total encore jamais vu !

Infos : le prix “Europlanet” 2016 a été décerné à Stéphane Le Mouélic, Ingénieur de Recherche au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes (CNRS / Université de Nantes) et François Civet, dirigeant de la start-up VR2Planets, pour le développement de nouveaux moyens de manipulation et de visualisation immersive des données d’imagerie planétaire grâce à des technologies innovantes. Le prix leur a été remis le 20 octobre à l’occasion du congrès international DPS-EPSC 2016 à Pasadena en Californie.

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

La parenthèse Boulevard de Lavoisier 49000 Angers 49000

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr La parenthèse