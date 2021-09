Mulhouse La Nef des sciences Haut-Rhin, Mulhouse Expériences ludiques et colorées La Nef des sciences Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Expériences ludiques et colorées La Nef des sciences, 2 octobre 2021, Mulhouse. Fête de la science 02 octobre

La Nef des sciences ENSCMulticolore. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 14h00 A l’occasion de la fête de la sciences, l’association ENSCMulticolore vous propose de venir découvrir la magie des colorants au travers d’expériences ludiques et colorées. Une occasion unique pour petits et grands de (re)découvrir le passé industriel de Mulhouse et ses liens avec la coloration de textiles, tout en s’amusant !

Vous pourrez également discuter avec les membres de l’association des actions menées pour la préservation de notre patrimoine, de nos nouveaux projets, et bien sûr d’admirer une partie de notre collection de nuanciers et colorants, dont les plus anciens nous viennent de la fin du XVIIIe siècle. Grand Est>Haut-Rhin

La Nef des sciences 2 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse 68200 organisateur : La Nef des sciences

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu La Nef des sciences Adresse 2 Rue des Frères Lumière 68200 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville La Nef des sciences Mulhouse