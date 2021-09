Saint-Genis-Laval La Mouche salle gayet Rhône, Saint-Genis-Laval Conférence astronomique La Mouche salle gayet Saint-Genis-Laval Catégories d’évènement: Rhône

samedi 02 octobre – 17h30 La cartographie du ciel est un outil essentiel aux astronomes pour étudier les étoiles et les galaxies. Les tous derniers instruments sur les grands télescopes permettent dorénavant de mesurer les positions et les propriétés physiques de millions d’objets. Le conférencier présentera le dernier en date de ce type d’instruments, 4MOST, dont l’observatoire de Lyon réalise deux des trois spectrographes. Cette machine à sonder l’Univers va nous permettre d’observer des millions d’étoiles et de galaxies depuis le Chili, à partir de 2023. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

