Les coulisses de la monaie de Paris La Monnaie de Paris, 6 octobre 2021, Paris.

Réservation obligatoire

mercredi 06 octobre – 19h00 En nocturne, profitez d’une visite insolite qui vous fera découvrir les coulisses inexplorées de la Monnaie de Paris.

Entre les secrets de fabrication d’une usine monétaire, les techniques et leur histoire, et les recoins cachés d’un palais néo-classique, il y en aura pour tous les goûts !

