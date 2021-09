Paris La Monnaie de Paris Paris Traquez le faux monnayeur La Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Traquez le faux monnayeur La Monnaie de Paris, 6 octobre 2021, Paris. Fête de la science 06 octobre

La Monnaie de Paris Monnaie de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 à 16h30 Un faux-monnayeur s’est glissé à la Monnaie de Paris pour voler nos secrets de fabrication et créer sa fausse-monnaie… Il faut l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard ! Heureusement, il a laissé de nombreux indices derrière lui.

Venez nous aider à mener l’enquête pour trouver sa cachette !

La Monnaie de Paris 2 Rue Guénégaud 75006 Paris

