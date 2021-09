Présilly La Maison du Salève Haute-Savoie, Présilly Le Salève, une montagne pleine de ressources ! La Maison du Salève Présilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

dimanche 10 octobre – 14h00 Dans le cadre de l’exposition “3 montagnes se dévoilent : le Salève, une montagne pleine de ressources ! “, présentée à Saint-Julien en Genevois du 16 septembre au 15 octobre, Patrice Prunier vous révélera quelques coins insoupçonnés. Découvrez la tourbière du Salève, zone humide colonisée par la végétation où la biodiversité y est très élevée. Composée de sphaignes, elle abrite le lycopode des marais et une linaigrette, des plantes typiques des régions boréales. Une balade découverte pour les curieux de toute nature ! Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

La Maison du Salève 775 Rte de Mikerne 74160 Présilly 74160 organisateur : La Maison du Salève

