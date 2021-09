La Fresque du Climat x La Fresque du Numérique à La Fabulerie La Fabulerie, 8 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 08 octobre

La Fabulerie La Fresque du Climat. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00

Venez passer une soirée à La Fabulerie pour y participer à un atelier : La Fresque du Climat ou La Fresque du Numérique.

La Fresque du Climat est un atelier qui permet de sensibiliser de façon ludique et collaborative au dérèglement climatique. L’atelier permet à toutes et à tous de comprendre les enjeux, pour nous permettre d’agir et d’accepter les changements.

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif, le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.



Un temps d’échanges entre les participants de La Fresque du Climat et ceux de La Fresque du Numérique sera prévu à la fin des ateliers pour que chacun reparte avec une expérience d’atelier et un retour et des informations de l’autre atelier.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi 13001 Marseille 13001

organisateur : https://fresqueduclimat.org/ La Fabulerie