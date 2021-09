Chercher la petite bête La Fabulerie, 2 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 02 octobre

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 13h00

samedi 02 octobre – 15h00

La Fabulerie invite les chercheurs en herbe à venir découvrir la micro-faune qui nous entoure !

Après avoir découvert des espèces issues des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, les enfants devront, à la manière des chercheurs/scientifique, réfléchir ensemble aux conséquences des évolutions climatiques notamment sur la modification et l’apparition des espèces. Les jeunes chercheurs sont invités ensuite à imaginer les insectes et leurs rôles : à eux de trouver quel insecte aura

besoin de voler pour atteindre les toits et polliniser les fleurs qui y poussent, lesquels devront savoir nager pour se glisser

sous la ville, ou encore ceux qui auront besoin de pattes pour courir le long des murs.

Ils s’appuieront sur un dispositif numérique permettant de mélanger les insectes, associer par exemple des pattes de sauterelles à un corps de fourmis et une tête de coccinelle… Imprimés en papier, ces insectes seront ensuite mis en mouvement et prendrons vie grâce à des outils électroniques pédagogiques. Ainsi sera recréé chez le participant la sensation et l’excitation d’un chercheur qui découvre de nouvelles

espèces tout en l’immergeant dans un univers scientifique et onirique.

Programme :

Découvrir des insectes, leurs noms et caractéristiques.

Réfléchir aux enjeux des évolutions climatiques sur la modification et/ou l’apparitions de nouvelles espèces.

Décrire et représenter avec une approche scientifique une espèce imaginée.

Réaliser une sculpture papier.

Utiliser des modules électroniques et découvrir le fonctionnement d’un système électrique.

Développer son imaginaire.

S’exprimer et présenter une réalisation.

Matériel mis à disposition :

Littlebits (électronique pédagogique)

Borne de jeu tactile

Imprimante

Appareil photo

Boîte à lumière

Matériel de construction

La Fabulerie 10 Boulevard Garibaldi 13001 Marseille 13001

