samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00 La biodiversité dite « ordinaire » est un monde extraordinaire. Plongez au cœur de l’émerveillement entre vers luisants, pollinisateurs, libellules, hérissons et amphibiens…



Horaires :

· Jeudi 07 et Vendredi 08 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

· Samedi 09 Octobre : 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)

· Dimanche 10 Octobre : 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun 85100 Les Sables-d’Olonne 85100 organisateur : https://www.museedusable.com La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix

