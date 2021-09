Les Sables-d'Olonne La Croisée Culturelle - Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne, Vendée Le monde secret des champignons. – par la Société Mycologique de la Roche-sur-Yon La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée

Le monde secret des champignons. – par la Société Mycologique de la Roche-sur-Yon La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix, 8 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne. Fête de la science 07 – 08 octobre

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Scolaires. Partez à la découverte d’une vingtaine d‘espèces de champignons différents. Description, comestibilité, reproduction… Quel rôle jouent les champignons dans notre environnement ?

Horaires :

Jeudi 07 et Vendredi 08 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)



Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun 85100 Les Sables-d’Olonne 85100 organisateur : https://www.museedusable.com La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix

Détails Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu La Croisée Culturelle - Abbaye Sainte-Croix Adresse Rue de Verdun 85100 Les Sables-d'Olonne Ville Les Sables-d'Olonne lieuville La Croisée Culturelle - Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne