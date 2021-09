À la découverte des secrets de la forêt – par l’Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix, 10 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne.

Fête de la science 07 – 10 octobre

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 14h00

La forêt est un système naturel, un écosystème où s’épanouit et cohabite une grande diversité d’espèces animales et végétales. Sous les arbres de la forêt, une végétation s’installe et une vie intense et mystérieuse va s’y épanouir au fil des saisons. Laissons-nous guider, prêtons attention à ce qu’elle nous révèle ! Voir, écouter, sentir, toucher, observer, explorer, comprendre…Venez découvrir la forêt d’Olonne et apprendre à mieux la respecter.

Horaires :

Jeudi 07 et Vendredi 08 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 09 Octobre : 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)

Dimanche 10 Octobre : 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)



Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com

Pays de la Loire>Vendée

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun 85100 Les Sables-d’Olonne 85100

organisateur : https://www.museedusable.com La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix