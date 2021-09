Les Sables-d'Olonne La Croisée Culturelle - Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne, Vendée Le jardin : tout un monde et une biodiversité à découvrir – par Les Jardiniers de France – Pays des Olonnes La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Fête de la science 07 – 10 octobre

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 10 octobre – 14h00 Le jardinage est une « science » car chaque jardin est différent : taille, exposition, nature du sol, saison, météorologie, plantes à cultiver…Un jardin c’est un monde en miniature avec des interactions continuelles : on ne fait pas pousser certaines plantes ensemble ou au contraire on les fait pousser ensemble. Il n’y a aucune recette prédéterminée : il faut continuellement prévoir, observer, se poser des questions, faire des expériences… Jardiner, c’est, pour son bien-être personnel, être au contact de la Nature et s’adapter à la Nature.

Jeudi 07 et Vendredi 08 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 09 Octobre : 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)

Dimanche 10 Octobre : 14 h 00 à 18 h 00 (grand public)



Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix Rue de Verdun 85100 Les Sables-d’Olonne 85100 organisateur : https://www.museedusable.com La Croisée Culturelle – Abbaye Sainte-Croix

