Climatic-Tac La Croisée, 6 octobre 2021, Ballainvilliers.

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 ClimaTic-Tac est un jeu collaboratif, scientifique et pédagogique sur le phénomène du réchauffement climatique et sur les manières de le limiter.

Les joueurs feront équipe et pour élaborer ensemble une stratégie pour lutter contre les périls qui menacent la planète. A eux d'agir en fonction des aléas climatiques et des leviers d'action dont ils disposent. Adapteront-ils les villes aux risques qui se profilent ? Lutteront-ils directement contre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère ? Il faudra choisir, mais les catastrophes qui s'accumulent leur en laisseront-elles le temps ? Plusieurs stratégies sont possibles mais, pour gagner, ces stratégies devront tenir compte des conséquences à court et à long termes.

