Helfaut La Coupole Helfaut, Pas-de-Calais Ateliers scientifiques scolaires La Coupole Helfaut Catégories d’évènement: Helfaut

Pas-de-Calais

Ateliers scientifiques scolaires La Coupole, 8 octobre 2021, Helfaut. Fête de la science 04 – 08 octobre

La Coupole Caroline BARBIER. Entrée libre En présentiel Scolaires. plusieurs thématiques proposées : de l’infiniment petit à l’infiniment grand/ météorites / découverte de la nature / incroyables sciences … Hauts-de-France>Pas-de-Calais

La Coupole La Coupole rue André Clabaux (Mont-à-Car) D210 62570 Helfaut 62570 organisateur : La Coupole

Détails Catégories d’évènement: Helfaut, Pas-de-Calais Autres Lieu La Coupole Adresse La Coupole rue André Clabaux (Mont-à-Car) D210 62570 Helfaut Ville Helfaut lieuville La Coupole Helfaut