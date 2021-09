Helfaut La Coupole Helfaut, Pas-de-Calais Heisenberg, le physicien de l’incertitude La Coupole Helfaut Catégories d’évènement: Helfaut

Pas-de-Calais

Heisenberg, le physicien de l'incertitude La Coupole, 8 octobre 2021, Helfaut.

vendredi 08 octobre – 18h30

vendredi 08 octobre – 18h30 Mais qui est donc Werner Heisenberg ? Les fans de la série Breaking Bad vous répondront Walter White, un professeur de chimie d’Albuquerque au Nouveau-Mexique qui sombre dans le crime. D’autres amateurs d’histoire se souviendront du scientifique qui a coordonné le programme nucléaire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui apparaît dans les séries « Genius » ou « The heavy water war ». Enfin, certains étudiants férus de science vous diront qu’Heisenberg n’est pas un personnage de fiction mais un scientifique célèbre pour son principe d’incertitude.

Dans cette conférence mêlant physique, histoire et philosophie, sera retracé le parcours de ce scientifique très controversé qui a amené un nouveau regard sur la nature du monde quantique très différent de la nature classique que nous côtoyons au quotidien.

Article dans « the conversation » en lien avec la conférence :

https://theconversation.com/heisenberg-le-physicien-de-lincertitude-124136 Hauts-de-France>Pas-de-Calais

