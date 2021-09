Helfaut La Coupole Helfaut, Pas-de-Calais Train de la science La Coupole Helfaut Catégories d’évènement: Helfaut

Pas-de-Calais

Train de la science La Coupole, 3 octobre 2021, Helfaut. Fête de la science 03 octobre

La Coupole Caroline BARBIER. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 09h30 Venez découvrir les sciences au cours d’un voyage en train pas comme les autres au départ de La Coupole Hauts-de-France>Pas-de-Calais

La Coupole La Coupole rue André Clabaux (Mont-à-Car) D210 62570 Helfaut 62570 organisateur : La Coupole

Détails Catégories d’évènement: Helfaut, Pas-de-Calais Autres Lieu La Coupole Adresse La Coupole rue André Clabaux (Mont-à-Car) D210 62570 Helfaut Ville Helfaut lieuville La Coupole Helfaut