Rencontre scientifique autour du satellite UVSQ-SAT La Commanderie, 7 octobre 2021, Élancourt.

Fête de la science 07 octobre

La Commanderie Radio-club de Saint-Quentin en Yvelines. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h00

C’est l’histoire d’une belle collaboration sur notre territoire. Durant deux ans, le LATMOS de Guyancourt et les radioamateurs du radio-club de Saint-Quentin en Yvelines et de l’AMSAT francophone ont travaillé à la mise en place du système radio de UVSQ-SAT. Ce satellite effectue depuis janvier 2021 des mesures sur le réchauffement climatique.Découvrez ce projet et échangez avec Mustapha Meftah et Pierre-Louis Cassot, sous la modération de Jean-Marc Galan !

UVSQ-SAT, le satellite du LATMOS de Guyancourt (http://www.latmos.ipsl.fr/index.php/fr/) a été lancé le 24 janvier 2021. Il mesure un ensemble de paramètres liés au soleil et au réchauffement climatique, qui sont téléchargés plusieurs fois par jour, à chaque passage au-dessus de la France.

Le satellite est placé dans le cadre des activités scientifiques et techniques des radioamateurs et à ce titre a bénéficié de l’attribution de deux fréquences radio par l’IARU, la structure internationale en charge (https://www.iaru.org/), et de l’indicatif radio FX1ZCJ délivré par l’ANFR (https://www.anfr.fr/licences-et-autorisations/radioamateurs/).

Le radio-club de Saint-Quentin en Yvelines a participé avec l’AMSAT francophone (https://site.amsat-f.org/) à la mise en place du système radio terrestre de communication avec le satellite et de téléchargement des données.

Île-de-France>Yvelines

La Commanderie CD 58 – Route de Dampierre 78990 Élancourt 78990

organisateur : https://blog.f6krk.org/ La Commanderie