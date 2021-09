Marseille la cité des arts de la rue Bouches-du-Rhône, Marseille Un Dimanche aux Aygalades la cité des arts de la rue Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

dimanche 03 octobre – 09h00 [DIMANCHE AUX AYGALADES]

3 octobre ‘ fête ̀ à la La Cité des arts de la rue avec La Cité de l’Agriculture

le est ouvert en accès libre de 9h à 13h30

Une conférence sauvage aux Aygalades

Écouter les histoires d’un ruisseau : une série de points de vue pour entendre parler du territoire de l’eau. Voix d’eau est un cycle de conférences sous la Cascade des Aygalades.

Au fil des rencontres, il propose une série de points de vue pour entendre parler du territoire de l’eau et plus particulièrement du devenir du Ruisseau des Aygalades. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

la cité des arts de la rue 225 avenue Ibrahim Ali 13015

